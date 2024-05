Ciclismo, alla Ciclistica Viaccia la Gran Fondo Giro dei Due Bacini

Prato,12 maggio 2024 – Ben 63 società del settore cicloturistico, e alcune centinaia di concorrenti, hanno preso parte a Viaccia alla Gran Fondo Giro dei Due Bacini allestita dalla Ciclistica locale. E’ stata proprio la società di casa la prima classificata al termine della manifestazione con 545 punti seguita da Io Bici con 420, il Gruppo Ciclistico Campi 04 con 280, quindi il D.L.F. Cicloamatori Pistoia con 260. Quinta posizione per la Costa Azzurra di Prato con 215.

La gara era valida anche per il Campionato Provinciale pratese di cicloturismo e si è svolta su di un tracciato impegnativo in una splendida giornata di sole. Al termine della gara la cerimonia di premiazione presso il Circolo La Libertà di via Pistoiese a Viaccia.