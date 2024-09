Ciclismo Allievi su pista. Ai Nazionali ok Borghi Pellizzoni. Castellani e Costa Staricco

La prima giornata dei Campionati Italiani su pista Giovanili, in svolgimento al velodromo Paolo Pilone di Noto in Sicilia, si è aperta all’insegna dei colori brianzoli della società Cesano Maderno e del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. A vestire il tricolore sono stati Ivan Mosè Borghi Pellizzoni, Cesare Castellani e Giulia Costa Staricco (in foto Serini e i primi due). La 16enne di Besana Brianza Costa Staricco ha conquistato il successo nella finale della velocità a squadre allievi.

Si tratta del primo titolo italiano in carriera visto che lo scorso anno, nella medesima specialità, aveva ottenuto il bronzo. Anche in campo maschile il titolo è arrivato dalla velocità a squadre allievi. Protagonisti Borghi Pellizzoni, 15enne di Seveso, e Castellani 15enne di Fino Mornasco. Anche per Borghi Pellizzoni si tratta del primo oro tricolore, mentre Casteallani aveva già conquistato il titolo nella velocità singola lo scorso anno.

La giornata inaugurale dei campionati italiani, che si concluderanno domani in serata, ha inoltre regalato la medaglia d’argento a Emma Colombo (SC Cesano Maderno) e Maria Acuti (Velo Club Sovico Vangi) che nella finale dell’inseguimento a squadre allieve (con loro Milesi, Santella e Cattani) si sono classificate al secondo posto alle spalle del quartetto dell’Emilia Romagna.

Danilo Viganò