Ciclismo, Alma Juventus Fano. Giovanissimi secondi all’esordio stagionale

E’ iniziata anche la stagione dei Giovanissimi della Scd Alma Juventus Fano del diesse Giovanni Ambrosini. La prima gara è coincisa con un secondo posto nella graduatoria a squadre per partecipanti, con 14 partenti allineati al via del vicino circuito cittadino di Villa Ceccolini di Pesaro. L’apertura è toccata alla categoria promozionale G0, che non fa classifica, col debutto ad appena 5 anni di Federico Lepretti. Questi invece i risultati riportati dagli arancio-aragosta: tra i G1 quinto Massimo Urani e sesto Diego Roscini, tra i G2 quinto Nicholas Vegliò ed ottavo Mattia Cassiani fra i maschi e seconda Ginevra Agostini fra le femmine, tra i G3 sesto Filippo Marraffa, tra i G4 secondo Marco Ringhini e quinto Davide Leonardi e tra i G4 secondo Davide Giannetti ed ottavo Sami Dahani.

Gli Allievi dei ds Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli erano invece di scena a Martinsicuro. Ancora privi di Edoardo Tesei e dei cugini Omar e Youssef Dahani, finalmente senza pioggia e con un clima prettamente primaverile, i ragazzi della società fanese si sono alternati tra tentativi di fuga e ricuciture di una gara da subito a ritmi altissimi. Purtroppo al quinto di otto giri Samuele Uguccioni e Tommaso Arduini (costretto al ritiro per varie escoriazioni e contusioni) sono rovinati a terra, loro malgrado coinvolti in una caduta di diversi elementi mentre stavano viaggiando nella pattuglia di testa. Un incidente che ha scompaginato la strategia della Scd Alma Juventus, che negli ultimi due ha poi cercato invano tra curve e strettoie di preparare il terreno per la volata di Mirko Sgherri. Nonostante l’encomiabile sforzo collettivo non c’è stato l’auspicato guizzo, ma con Sgherri ed Uguccioni sono riusciti a giungere ugualmente al traguardo col gruppone principale anche Matteo Magnoni, Alessandro Baldelli, Andrea Antonioni e Tommaso Buscaglia. Tra gli Esordienti del ds Gabriele Gorini, Simone Ringhini quarto e Diego Giannetti quinto.

b. t.