Ciclismo amatori. Beoni in stato di grazia. Doppietta con Giustolisi per la Frigerio Viaggi

Metti il Team Frigerio Viaggi nel Bresciano e la vittoria è assicurata. L’ultimo trionfo porta la firma di Filippo Beoni, che nella gara di Castelletto di Leno, valida per il Memorial Francesco Leone, batte in volata il compagno di squadra Orazio Giustolisi. Beoni è un cicloamatore della categoria Master 5, non nuovo a queste situazioni vincenti. Sulle strade del Bresciano ha messo in mostra una condizione di forma ottimale che gli ha permesso di piazzare la sua ruota davanti a quella dei suoi avversari. Per Giustolisi si tratta del primo podio della stagione. Da sottolineare anche i successi di Daniele Passi nella prova riservata alla categoria Master 3 dove Nicola Braggio si è classificato in decima posizione, e di Leonardo Tabarelli con gli Elite Sport. Il team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine del patron Giancarlo Frigerio (al centro nella foto con alcuni suoi atleti) festeggia così una nuova tripletta che in questa stagione è oramai diventata d’abitudine per la società brianzola di cicloamatori.

