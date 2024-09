Ciclismo Amatori. Beoni trionfa al Grand Prix Pink Devil di Barengo. Il team Frigerio piazza il successo numero 35

Filippo Beoni non si accontenta e vince anche il “Preserale Gran Prix Pink Devil Club“ di Barengo in provincia di Novara. Con questa nuova performance i cicloamatori di Giancarlo Frigerio attualmente sono a quota 35 vittorie e hanno a disposizione ancora due mesi di corse per tagliare il traguardo di un nuovo record. Tutto lascia pensare che il team Frigerio Viaggi Jo.We.SlopLine non abbia nessuna intenzione di tirare il fiato o addirittura di concedere spazio agli avversari.

Ma torniamo a Beoni autore di una prestazione di forza nella volata a ranghi compatti che ha deciso le sorti della competizione in territorio piemontese. Beoni sfreccia e trionfa nella prova assoluta in cui batte Gabriele Graziani del team Luciani Sport di Varese, Matteo Bertani del Team De Rosa-Santini, Andrea Annibale della Dogma Bike Team, Mirko Malvestio dell’Edil Mora Cycle Team e niente meno che il campione italiano Giorgio Rapaccioli (Team Stocchetti Distribuzi) sesto classificato. Nelle altre categorie, Angelo Panzera ha guadagnato la sesta posizione mentre Sergio Trevisan ha chiuso al dodicesimo posto. "Con questi giovanotti un po’ cresciuti c’è da stare sempre allegri - afferma divertito patron Frigerio -. Non si pongono mai limiti. Vincono e convincono. Gareggiano tutte le settimane, e nei giorni infrasettimanali non perdono un appuntamento. Beoni è solo l’ultimo vincitore di una lunga serie di risultati utili che vanno avanti dallo scorso mese di febbraio. A prescindere dai successi, al team Frigerio Viaggi Jo.We.SlopLine interessa che corrano da protagonisti, sempre".

Dan.Vig.