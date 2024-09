Ciclismo amatori senza soste. Filippo Beoni ha sempre “sete“ e centra due vittorie in 48 ore

Filippo Beoni sta vivendo un momento magico e la conferma è sotto gli occhi tutti. Due successi in 48 ore. Cinico in dirittura di arrivo, il cicloamatore del team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine di Giussano ha mostrato tutta la sua grinta: nel Trofeo Stocchetti-Memorial Brignoli a Castelletto di Leno, nel Bresciano, e nel Trofeo Equipe Corbettese-4.tappa del Giro di Lombardia System Cars a Marcallo con Casone alle porte di Milano. Oltre alla doppietta, Beoni riceve anche i complimenti del patron Giancarlo Frigerio: "L’uno-due di Beoni ci porta a quota 39 vittorie in stagione e di questo siamo veramente entusiasti.

Le sue affermazioni sono una testimonianza della sua forza di carattere. Non potrei essere più felice per lui. Farlo così rapidamente è un risultato incredibile, anche se Filippo non lo scopriamo soltanto oggi. Ogni settimana è una forte emozione per la nostra società e uno stimolo maggiore per fare sempre meglio". "Questo per me è davvero un momento magico - dice Beoni -. Sono in una condizione di forma ottimale, tutto è più facile. Avere buone gambe dà i suoi frutti, ma serve anche concentrazione e una buona dose di fortuna. Ringrazio il Team Frigerio per l’organizzazione e i progressi compiuti per la categoria dei cicloamatori. Il nostro obiettivo resta la vittoria finale". Dan.Vig.