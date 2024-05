Ciclismo amatoriale:. Sergio Trevisan vince il Team Frigerio allunga

Il Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine è ormai un habitué del podio: l’ultimo squillo è firmato da Sergio Trevisan (foto), alla sua prima vittoria in stagione. Il cicloamatore della società di Giussano si è aggiudicato la seconda tappa del Giro della Provincia di Pavia che si è svolta a Belcreda di Gambolò. Trevisan si è imposto nella gara riservata alla categoria Master 6. Decima piazza per Gianfranco Fantini a completare la festa per la formazione del presidente Giancarlo Frigerio. "Ogni settimana sono sempre forti emozioni - dice patron Frigerio -. Sono contento per Trevisan che si è sbloccato con questo bel successo che allunga la nostra striscia stagionale. Anche se non sono presente fisicamente ai loro trionfi, faccio sentire la mia voce, e la mia vicinanza ai ragazzi. Ma sono lì, e lo sanno, che hanno il mio supporto durante tutte le gare. Felice ovviamente per le vittorie". Dan.Vig.