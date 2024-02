Ciclismo & scuola: il "Bici-Bus" di San MIniato ha anche le rastrelliere per le bici

S.Miniato,26 febbraio 2024 - Simpatica e festosa cerimonia presso la scuola elementare “Dante Alighieri” a San Miniato Basso, ad arricchire il progetto ideato dall’ex corridore professionista Stefano Boggia (un gruppo di bambini da lui accompagnati vanno a scuola in bici). Boggia, ha definito l’ultima iniziativa “un importante passo verso un futuro più sostenibile e consapevole con l’introduzione del bici-bus e la donazione di nuove rastrelliere per le bici alla scuola. Come ditta Daccordi – continua Boggia - siamo fieri di aver preso parte a questo evento. Crediamo fermamente nell'importanza di promuovere una mobilità sostenibile e uno stile di vita ecologico. Non si tratta solo di fornire soluzioni pratiche come il bici-bus e le rastrelliere per le biciclette, ma anche di educare le generazioni future su questi valori fondamentali”. Tanta gioia e entusiasmo tra i ragazzi per l’ultima iniziativa che Stefano Boggia definisce “un'esperienza divertente e sicura per i bambini. Non solo riduce l'impatto ambientale legato all'uso delle auto, ma promuove anche uno stile di vita attivo e salutare fin dalla giovane età, un'educazione al movimento e all'orientamento spazio temporale dei bambini, portandoli a conoscere vie e luoghi del paese dove abitano. Questo li aiuta a sviluppare un senso di appartenenza alla propria comunità e li incoraggia a esplorare il mondo intorno a loro. Grazie a tutti coloro – conclude Boggia - che hanno reso possibile questo importante passo verso un futuro migliore per San Miniato Basso”. Antonio Mannori