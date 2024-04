Ciclismo, appuntamento importante prima del Giro d’Italia. Covili rientra e partecipa al Tour of Alps

Covili ed Aleotti sono pronti per il rientro alle gare. Luca Covili dopo la positiva prestazione alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali dove ha concluso all’11° posto si è preparato sulle strade di casa per i prossimi appuntamenti: " Lunedì sarò al via del Tour of Alps che si concluderà il 19 aprile,è una corsa molto impegnativa che ho già disputato sin dal debutto tra i professionisti ed è una gara a tappe nella quale sono sempre riuscito a concludere con buone prestazioni che poi mi sono servite come preparazione per il Giro d’Italia dove spero di poter essere selezionato per rifarmi dal forzato ritiro dello scorso anno nella terza settimana per un forte disturbo intestinale. Dopo le cinque tappe alpine ho in programma il Giro di Romagna" ha concluso molto convinto della sua condizione il portacolori del team modenese-reggiano della VF Group Bardiani.,team che ha centrato la vittoria della prima tappa del Giro dell’Abruzzo con Enrico Zanoncello. L’altro professionista modenese Giovanni Aleotti terminerà a fine settimana lo stage in altura alle Canarie sul Teide volando direttamente in Olanda dove disputerà il trittico delle Ardenne con Amstel Gold Race la Freccia Vallone ed infine la Liegi-Bastogne-Liegi e poi sarà sicuramente al via al Giro d’Italia anche lui per riscattare il forzato ritiro per Covid lo scorso anno. Nelle Ardenne al femminile sarà in gara Rachele Barbieri che si è messa in luce con un’ottima prestazione alla Parigi-Roubaix,dimostrando di saper lottare anche sul pavè Sabato ritorneranno di scena i master sull’anello del Novi Sad con la terza prova del Criterium Emilia Race manifestazione organizzata dall’Uisp Modena presieduto da Fausto Melotti , con la direzione corsa di Paola Pilati.

Andrea Giusti