Ciclismo, assemblea delle società pistoiesi

Larciano (Pistoia), 13 novembre 2024 - Per il ciclismo tempo di elezioni, in questo periodo a livello provinciale, poi con l’assemblea regionale a Vignole di Quarrata il 15 dicembre, quindi quella nazionale all’Hotel Hilton di Fiumicino il 19 gennaio. L’assemblea elettiva ordinaria per le società pistoiesi della Federciclismo, è in programma sabato prossimo 16 novembre presso la sede del Ready Center in via Marconi a Larciano con prima convocazione prevista per le 14,30 seguita dalla seconda alle ore 16. Non ci saranno sorprese per l’elezione del presidente del Comitato Provinciale pistoiese per i prossimi 4 anni, in quanto l’unica candidatura presentata è quella del presidente uscente Alessandro Becherucci, mentre sono quattro i nomi per altrettanti posti disponibili per la carica di consigliere. Si tratta di Luigi Fontanella, Ubaldo Pagni, Mario Pieri e Valentina Pratesi. Le società eleggeranno anche i delegati che rappresenteranno la provincia di Pistoia all’assemblea nazionale con tre dirigenti che hanno presentato la loro candidatura, ovvero lo stesso Alessandro Becherucci, Mauro Renzoni e Andrea Diolaiuti.