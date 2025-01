Ciclismo. Barbieri e Masetti gareggiano in Australia

Prenderà il via domani la stagione su strada in Australia con il Tour Down Under Women e saranno subito protagoniste le due professioniste modenesi Rachele Barbieri e Gaia Masetti. La breve corsa a tappe scatterà nella regione di Adelaide con una prima frazione di 101,9 chilometri e si concluderà domenica prossima al circuito di Adelaide città, con 20 giri dello splendido circuito del parco di 4,5 chilometri. La pluricampionessa di Stella di Serramazzoni è volata in Australia dopo aver festeggiato il Natale in famiglia. "La stagione è stata ideale per gli allenamenti e spero di poter essere pronta per affrontare la prima corsa a tappe del 2025 anche se le atlete di casa che già hanno gareggiato per i campionati nazionali saranno quelle più in condizione – ci ha detto fiduciosa la neo dottoressa che si è laureata il 10 dicembre scorso –. La condizione è buona".

Nelle giornate australiane Rachele è stata anche invitata assieme al suo compagno Manlio Moro, riserva olimpica a Parigi che debutterà nel Tour maschile il 26 gennaio, ad una trasmissione radio per italiani nella terra dei canguri. Ai nastri di partenza della corsa australiana debutterà anche la campionessa europea della cronosquadre mista Gaia Masetti che assieme alle sue compagne è arrivata in Australia il 9 gennaio e quindi ha potuto allenarsi solo pochi giorni. La fioranese metà dicembre è stata insignita del premio ’Coraggio e Avanti’ per la tenacia con il raggiungimento di un risultato di livello europeo. Purtroppo non ha potuto essere presente in quanto influenzata per non precludere la preparazione. La 23enne fioranese cercherà comunque di mettersi in evidenza per trovare la giusta condizione per essere protagonista nelle gare di primavera in Europa. La corsa a tappe sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2.

Elio Giusti