Ciclismo, brillante bilancio per il Team Solution Tech-Vini Fanini in Thailandia

Montecatini Terme, 29 marzo 2025 – Si è concluso il Tour of Thailandia ricco di emozioni per il Team Solution Tech-Vini Fantini, che torna a casa con un ottimo bilancio e da protagonista. Una vittoria di tappa con l’aretino di Sansepolcro Lorenzo Quartucci, autore anche di un secondo posto, un quinto e del terzo nella classifica generale. Altro brillante bilancio quello del giapponese Yukiya Arashiro anch’egli giunto secondo in una delle cinque tappe in programma, oltre al quarto posto nella classifica finale. Un bilancio che ha pienamente soddisfatto il direttore sportivo toscano Marco Zamparella nonostante le difficoltà e le cadute che hanno messo a dura prova la squadra, ma gli atleti del Team Solution Tech-Vini Fanini non hanno mai mollato, correndo sempre da protagonisti e dando il massimo. “Abbiamo concluso il Tour con un ottimo bilancio – dice lo stesso Zamparella -, nonostante le difficoltà. La squadra ha lavorato in modo impeccabile, ottenendo ottimi risultati e una vittoria nella classifica a squadre. Peccato per le cadute, ma sono orgoglioso del lavoro svolto da tutti i ragazzi che hanno preso parte a questa trasferta”.