Ciclismo: Luci allo sprint vince il Campionato Toscano allievi

Empoli, 16 giugno 2024 - Volata incertissima ed emozionante a conclusione del Campionato Toscano allievi sul traguardo di Avane, nel Memorial Adriano Chiti-Trofeo dei Due Ponti e successo al fotofinish per Lorenzo Luci, quindicenne di Limite sull’Arno che nel 2023 aveva vinto il titolo regionale negli esordienti del 2° anno. A contrastare la vittoria di Luci, seconda stagionale dopo quella di Greve, il livornese Lisorini, più defilati invece gli altri da Mazzarello a Pavi Degl’Innocenti.

Per Luci la conferma di ottime qualità e del suo spunto veloce, mentre la società di appartenenza, la Iperfinish di Fucecchio, ha dimostrato la forza del proprio collettivo con altri due atleti nella Top ten. Un campionato con 97 partenti che dopo 60 km a gruppo compatto si è infiammato con la fuga di Cianti e quella successiva di Gaggioli uno dei maggiori favoriti come Luci del resto, ripreso a 3 km dal traguardo da una ventina di corridori, ed in volata lo spunto rabbioso e vincente è stato quello sfoderato da Luci. I primi tre del podio disputeranno dopodomani mercoledì a Grosseto il Campionato Italiano individuale a cronometro. Una gara splendidamente organizzata dall’U.C. Empolese, una vera festa biancoceleste (i colori della società), tra palloncini, bandierine e coriandoli e gli sbandieratori del Gruppo Caracosta di Cerreto Guidi. Numerosi gli sportivi presenti sul circuito con i 4 passaggi dalla salita di Cerreto Guidi.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Lorenzo Luci (Iperfinish) km 81,250 in 1h58’35”, alla media di km 41,110; 2) Leone Lisorini (Ciclistica Cecina); 3) Tommaso Mazzarello (Pedale Toscano); 4) Leonardo Pavi Degl’Innocenti (U.C. Empolese); 5) Tommaso Roggi (Iperfinish); 6) Nieri; 7) Parigi; 8) Agnini; 9) Mezzasalma; 10) Anichini.