Sabato la Sarnano-Sassotetto. La gara ciclistica vedrà in sella under 23 e Dilettanti Elite Sabato alle 13 si svolgerà la 3ª edizione della Sarnano-Sassotetto, gara ciclistica contro il tempo in salita per dilettanti Elite e under 23. Organizzata dalla S.C.Calzaturieri Montegranaro con il patrocinio del Comune di Sarnano.