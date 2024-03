Ciclismo. Caselli in gara a Ponte Egola. Varroni corre nel Mantovano

Questo weekend di Pasqua vedrà gli atleti modenesi impegnati fuori regione dopo la splendida giornata vissuta la domenica delle Palme a Vignola con la Fioritura.

Oggi a Ponte a Egola (Pisa) saranno in gara gli juniores con ai nastri di partenza il Team Cicli Paletti capeggiato dal neocampione provinciale Armin Caselli (in foto premiato dal presidente Varini a Vignola), seguirà poi la gara degli Elite ed Under 23 con al via il carpigiano Matteo Pongiluppi che poi sarà in gara anche al Gran premio alla Cerbaia (Firenze) a pasquetta.

Sempre nel corso della giornata di oggi al Trofeo Città di Castel d’Ario nel mantovano gareggerà il nonantolano Luca Varroni. Dopo la pausa del giorno di Pasqua correranno invece in Romagna, e più nello specifico in quel di San Mauro Pascoli gli allievi dove cercheranno rivincite dal debutto nella Fioritura a Vignola i portacolori della Ciclistica Maranello con Giulio Ballantini, Samuele Boschetti, Riccardo Collina Marcello Pelloni, e Nicolò Fiumara.

A.Giusti