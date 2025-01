CICLISMO. Cristian Fanini alla presentazione del "Giro» a Roma

La famiglia Fanini, che da mezzo secolo promuove ciclismo a livello mondiale, non poteva mancare alla presentazione del Giro d’Italia 2025 che ripropone Lucca come protagonista, con una cronometro il 20 maggio. Cristian Fanini, figlio dello storico patron di "Amore & Vita" e noto talent scout, Ivano Fanini, era presente a Roma per celebrare il Giro a Lucca. Non sono mancati i saluti con Stefano Allocchio, direttore della corsa, Mauro Vegni, direttore generale del Giro e lo stesso Urbano Cairo, leader di RCS che lo organizza. "Da appassionato – ha dichiarato Cristian Fanini – sono entusiasta per questa tappa lucchese, una delle più importanti. Spettacolo assicurato". "Voglio sottolineare – continua Cristian Fanini, nella capitale con il presidente della FCI di Lucca Pierluigi Castellani, il vice Giuseppe Tomei, Benedetto Piccinini, lucchese, neopresidente FCI Pisa – che questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno del sindaco Pardini e del vice Barsanti".