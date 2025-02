Ciclismo, dal convegno dei giudici toscani chiesti dialogo e collaborazione

Terranuova Bracciolini, 2 febbraio 2025 – Il convegno tecnico dei giudici di gara toscani all’Antica Tabaccaia Resort in Val d’Ascione a Terranuova Bracciolini, nel segno e nel commosso ricordo di Antonio D’Alessandro per tanti anni nella categoria, venuto meno a fine dicembre. Un applauso lungo e intenso ha concluso all’inizio del convegno il breve video su di lui dopo il ricordo che ne ha fatto anche il presidente uscente della Commissione Regionale Sergio Sbrilli. Al suo nome sarà istituito a partire dal 2025 uno speciale premio come ha detto il nuovo presidente della Commissione Regionale, il pistoiese Simone Lamanda che guiderà la stessa nl quadriennio con Linda Bottoni e Federica Occhini.

Al convegno la presenza di Gianluca Crocetti presidente nazionale della Commissione Giudici e referente per la Toscana, il vice presidente nazionale della Federciclismo Saverio Metti e il vice del Comitato Regionale Toscana Federico Micheli, il consigliere del Comitato Provinciale di Arezzo Fabrizio Innocentini, il presidente del Comitato Festa del Perdono di Terranuova Bracciolini Mauro Bronzi, il giudice sportivo regionale riconfermato per i prossimi quattro anni Franco Benesperi, e Danilo Mugnaini, 100 anni portati bene, dei quali 40 trascorsi nella categoria dei giudici premiato e applaudito in piedi da tutti. Il convegno si è aperto con le tre relazioni, (fuoristrada, strada e l’istituzione dei cartellini gialli) illustrate da Gabriele Frulio, Marco D’Isep, Maurizio Cirigliano, Martina Chicca, Marco Malanima, Matteo Martorini, e dai due Commissari Elite Strada UCI, Sofia Guarducci e Domenico Viggiano.

La riunione è proseguita con l’intervento di Francesco Zingoni presidente della Commissione Regionale Direttori di gara e sicurezza Francesco Zingoni, e quello del giudice sportivo Franco Benesperi, che hanno messo in risalto l’intesa e l’ottimo rapporto con i giudici toscani. E’ stata la volta quindi della relazione della stagione 2024 e dell’intero quadriennio del presidente uscente della Commissione Sergio Sbrilli che ha presentato successivamente e premiato i 10 giovani che hanno superato brillantemente di recente l’esame per giudici regionali. Opportune e precise le spiegazioni per chiarire alcuni aspetti, del presidente nazionale dei giudici Crocetti che ha sottolineato con forza “l’importanza del dialogo e della collaborazione che ci deve essere tra le componenti che operano nel ciclismo soprattutto in occasione delle gare, ed ha risposto anche a chi ritiene inutili i “rapportini” che vengono compilati dopo la gara tra giuria, organizzatori e direzione di corsa. “Sono importanti e preziosi, continuate tranquillamente ad inviarli – ha detto Crocetti - servono a migliorare le gare e il ciclismo”.

Nel prendere la parola il nuovo presidente della Commissione Regionale, Simone Lamanda, ha illustrato il programma futuro con riunioni interprovinciali, corsi di formazione, corsi per giudice regionale e nazionale, l’istituzione del premio Antonio D’Alessandro. Ultimi due momenti del Convegno Tecnico, la consegna di due riconoscimenti (Commissione Nazionale e Regionale) a Giovanni Nencetti, andato fuori ruolo con la fine del 2024, i premi ai nuovi giudici, così come a Domenico Viggiano e Sofia Guarducci passati Commissari Nazionali Elite Strada UCI, mentre i due premi speciali Memorial Angelo Pardini e Giancarlo Vichi sono stati ricevuti da Marco D’Isep e Domenico Viggiano. Ultimo atto il pranzo con un brindisi alla nuova stagione che bussa alle porte.