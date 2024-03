Ciclismo dilettanti. Domenica il Gp dell’industria e il meeting Lattanzi. A Civitanova corsa per gli elite e gli under 23

Domenica grande giornata di ciclismo a Civitanova che ospiterà la 9ª edizione del Gran Premio dell’industria e 4° Meeting Cesare Lattanzi. Il via 14.30 nella zona industriale di Civitanova. La gara nazionale riservata ai dilettanti Elite e Under 23 è organizzata dalla Asd Cam Fermo con il patrocinio del Comune di Civitanova. Si gareggerà sulla distanza di 105 km in un circuito di 3,5 km pianeggiante da ripetere 30 volte con al passaggio di metà gara dove è posto un traguardo volante.

Questa è una classica di apertura della stagione per gli Elite e Under 23 molto ambita. Al momento sono 164 gli iscritti in rappresentanza di 26 team. Lo scorso anno si è imposto il veneto Enrico Zanoncello (Zalf Desiree Fior) che in volata ha preceduto Gomez Jarramillo e Tommaso Fuschi.

Donne. La mattina antecedente il Gran Premio, andrà in scena anche il Trofeo Born To Win, una gara riservata alla categoria Donne Open. Si gareggerà sullo stesso tracciato e le ragazze dovranno percorrere 25 giri pari a un totale di 87,5 km. Sono 197 le iscritte in rappresentanza di 30 formazioni e tra queste anche Anastasia Carbonari e Giorgia Simoni, le veregrensi della Born To Win. Al via tra le Juniores anche Eleonora Ciabocco, la ciclista di Corridonia. La prima assoluta vestirà la maglia Rosa, verrà assegnata anche la maglia Bianca alla migliore Juniores. La vincitrice dei traguardi volanti vestirà la maglia Multicolore. Durante la premiazione ci saranno riconoscimenti anche per la ciclista più combattiva e quella arrivata da più lontano. La partenza della manifestazione è stata fissata alle 10. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta Streaming sul canale You Tube “A Ruota Libera”.

