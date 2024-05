Ciclismo giovanissimi. Tre successi, tre secondi e un bronzo: i brianzoli monopolizzano il Trofeo Consonni

È stata una bella prova quella dei ciclisti Giovanissimi alla tredicesima edizione del Trofeo “Angelo e Antonio Consonni“ che si è svolta a Brenna, in provincia di Como. Con tre successi, tre secondi posti e un terzo gradino del podio le squadre brianzole hanno tenuto testa a formazioni di alto livello fra cui l’Unione Ciclistica Costasmanaga, che in virtù dei migliori risultati si è aggiudicata la speciale classifica per società. Sul piano individuale, Giorgio Bonati, dello Sport Club Mobili Lissone, ha vinto la gara della categoria G1 dove invece Filippo Scaccalossi è giunto quarto. Successo di Maria Vittoria Secchi (Salus Seregno) tra le ragazzine della G2, mentre tra i G3 seconda posizione per Niccolò Redaelli (VC Sovico), quarta Mattia Testa (Salus Seregno). Vittoria sfiorata anche per Guglielmo Rivolta (Sovico), secondo nella prova G4 alle spalle dell’orobico Nicola Malvestiti. Trionfo delle brianzole nella G5 con Beatrice Caccia (Cicli Fiorin) che s’impone davanti a Carolina Testa (Salus Seregno) e alla compagna di colori Margherita Mariani; quinta Marta Maria Secchi. Infine, Filippo Farneti (Mobili Lissone) e Asia Mattia (Cicli Fiorin) conquistano la quinta piazza nella G5 e nella G6.

Dan.Vig.