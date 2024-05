Ciclismo Dilettanti, primo acuto. Andrea Piras rompe il digiuno. Trionfo in fuga a Roccastrada

È una vittoria che vale oro per la Namedsport MI-Impianti ma soprattutto per Andrea Piras, 22 anni di Cavenago Brianza, che spezza un digiuno che durava dal 15 agosto 2019 quando, tra gli juniores, s’impose ad Albese con Cassano. Piras ha vinto per distacco la Coppa Rocca Montemassi per dilettanti che si è svolta a Roccastrada in provincia di Grosseto.

Il corridore di Paolo Riva è stato protagonista di un bell’assolo nella parte conclusiva della gara dopo 130 chilometri. Piras ha fatto la differenza sul tratto più duro che portava al traguardo di Castello di Albola nei pressi di Radda in Chianti. Prima vittoria, dunque, tra i dilettanti per il brianzolo Piras che già si era messo in bella evidenza nel Giro della Franciacorta di sabato scorso classificandosi in quinta posizione.

Dan.Vig.