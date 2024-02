Ciclismo, domenica scatta anche la stagione degli juniores

Firenze, 29 febbraio 2024 – Dopo i dilettanti si apre con la prima domenica del mese di marzo anche la stagione degli juniores (17-18 anni) con la gara nazionale in programma a Cerbaia di Lamporecchio nel ricordo di Giuliano Baronti. Sono 196 gli atleti iscritti per un primo confronto di prestigio per la presenza di tante squadre, su di un tracciato di 122 km che prevede 13 giri di un circuito pianeggiante di km 7,800, più un giro finale di 18 km con la dura salita di Giugnano a una dozzina di chilometri dall’arrivo di via Amendola. Il via alle ore 14. LA STAGIONE: Tredici le formazioni toscane tra le quali le tre più forti sono ritenute il Team Franco Ballerini che ha affiliazione plurima e la presenza di giovani interessanti come Pascarella, Sciarra, Rolando, Proietti Gagliardoni e tra i toscani Iacchi e Pavi Degl’Innocenti, la Vangi Il Pirata Sama con il forte Sambinello, Toselli, Bartoli e Ballerini, la Regia Congressi Seiecom-CPS Professional, altro team plurimo che comprende due atleti ucraini. Anche il Team Casano di Massa e la Pol. Monsummanese, possiedono organici di tutto rispetto, mentre interessante la formazione dello Stabbia Dover guidata dall’ex professionista pistoiese Fabio Sabatini. Tra le new entry l’Itala Ciclismo 1907 e la Mobilieri Ponsacco.

LE SQUADRE

CASANO: Gabelloni, Bufalini, Agostinelli, Bertini, Anquillesi, Sica, Fallo, Calabria, Calcina, Bryn, Pretolani. Ds Di Fresco-Mansueto. ITALA CICLISMO 1907: Benassi, Brunelli, Cecconi, Miniati, Orsolini, Puccini. MOBILIERI PONSACCO: Anguillesi, Acampora, Cantini, Fini, Mancini, Orsi, Simoncini, Turini. Ds Bonaccorsi. PISTOIESE ARCADIA: Calvetti, Drovandi, Falsini, Farsetti, Innocenti, Lombardi, Lavorini, Mati, Nannini, Simonetti, Verdes. Ds Dainelli. POL. MONSUMMANESE: Barra, Cardelli, Dani, Ferruzzi, Galigani, Luci, Merola, Petri, Stefanelli An., Stefanelli Al. Ds Lenzi. STABBIA DOVER: Del Fiorentino, Fondelli, Giusti, Martinelli, Matteoli, Picchianti, Simonetti, Simoni. Ds Sabatini-Corradini-Arzilli. TEAM FRANCO BALLERINI: Buti, Cozzani, Giulietti, Iacchi, Martelli, Moroni, Pavi Degl’Innocenti, Proietti Gagliardoni, più Pascarella, Sciarra, Rolando affiliati in Campania. Ds Scinto. TEAM PIERI: Bonaiuti, Gallerini, Del Mastio, Esposito, Fejzaj, Machiavelli, Tavanti, Zanaga, più Buturo affiliato in Sicilia. Ds Fioravanti-Breschi. MEKAP JUNIOR: Bolletta, Del Cucina, Francescangeli, Muredda, Panconi, Spanio. REGIA CONGRESSI SEIECOM-CPS: Pisani, Damiano, Spitaleri, Frasconi, Franchi, Deciano, Duarte (Can.), Porta. Ds Sarri-Frontani. VANGI IL PIRATA SAMA: Ballerini, Bartoli, Bolognesi F., Bolognesi T., Buti, Meccia, Nicoloso, Petrolati, Sambinello, Sgherri, Scottoni, Toselli, Valerio. Ds Berti-Ricciardi-Cecchini-Camerin. VELO CLUB PRADACCIO: Dagostino, Capuano, Casaleggi, Lippi, Mosti, Guadagni, Albuja Alvarado. V.C. EMPOLI: Del Medico.