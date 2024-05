Ciclismo. Domenica show col 70° Trofeo Matteotti

Domenica si corre a Marcialla il 70° Trofeo Giacomo Matteotti che sarà ricordato a 100 anni dalla sua scomparsa. La classica nazionale per Elite e Under 23 organizzata dalla Polisportiva Aics di Firenze, avrà 34 squadre iscritte (e tra queste 10 Continental) per complessivi 200 corridori. La corsa è valevole per il Trofeo Comune Barberino-Tavarnelle, e per il 48° Trofeo Olearia Valpesana Monteriggioni. Il percorso sarà quello tradizionale, al termine del quale nel 2023 s’impose in volata Martin Nessler, mentre la prima edizione nel 1952 fu vinta da Gastone Nencini. Negli ultimi 20 km e dopo una serie di saliscendi, i corridori dovranno superare la salita del "Cipressino" da Poggibonsi a Barberino Val d’Elsa, e a 10 km dal traguardo quella di Bivio Canaglia. In tutto 150 km. La partenza (ore 13,30) e l’arrivo saranno come sempre in Piazza Brandi a Marcialla. Direttori di gara Mario Mecacci e Francesco Zingoni.

Antonio Mannori