Ciclismo donne. Cesano tra veterane e promesse: "Grinta e talento su ogni tracciato»

Sono quattordici le atlete della nuova rosa della Società Ciclistica Cesano Maderno diretta da Guido Roncolato. Si tratta delle esordienti Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Ingrid Corno, Martina Pianta e delle piemontesi Nicole Bracco e Vittoria Vitillo. Per quanto riguarda la pattuglia delle allieve figurano in organico le confermate Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco, Michela Zucca e Paolo Zucca, che dall’alto della loro esperienza rappresenteranno il punto cardine della formazione presieduta da Giuseppe Fontana.

Al loro fianco le nuove arrivate Vivienne Cassata, Emma Colombo, Letizia Parini e l’agratese Carlotta Ronchi. Un mix di atlete giovani e promettenti con le giuste caratteristiche per ogni tipo di tracciato e in grado di essere protagoniste sul territorio nazionale. Il team correrà in sella a Cicli Specialized Tarmac Comp messa a disposizione da Dino Fusar Poli. La società brianzola ha, inoltre, confermato l’organizzazione della 19esima edizione della Cesano Maderno-Ghisallo per la categoria esordienti-allieve che quest’anno festeggia anche l’edizione numero sessanta della Giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo.

Danilo Viganò