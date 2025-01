Ciclismo donne. Dai Mondiali su strada alle Olimpiadi di Parigi. La giapponese Maho Kakita sceglie Monza

Direttamente dal Sol Levante, ecco Maho Kakita. L’ultimo acquisto di casa BePink Bongioanni arriva dal Giappone e ha il volto di una giovane ventenne desiderosa di mettersi in luce nel calendario delle gare europee. "È un’atleta che ha già dimostrato di saper fare ottime cose, soprattutto in pista – spiega il team manager, Walter Zini –. Sarà sicuramente un grande valore aggiunto per noi, anche nelle corse su strada. Con lei il nostro roster si completa al meglio". Classe 2004, Kakita lo scorso anno ha partecipato ai Mondiali su strada di Zurigo e alla rassegna iridata per bici a scatto fisso svoltasi a Ballerup, in Danimarca. In pista ha conquistato numerosi titoli nazionali, è stata convocata dal suo Paese per i Giochi Olimpici di Parigi e si è anche cimentata nel record dell’ora. Caparbia e determinata, la nipponica è giunta a Monza con per competere nelle corse su strada al fianco delle migliori atlete della categoria donne elite.

Dan.Vig.