Ciclismo donne. Due titoli provinciali e un posto d’onore. Cesano Maderno al top

Con la conquista di due titoli provinciali milanesi e il secondo posto nella gara delle allieve si è chiusa positivamente la trasferta a Gessate per la formazione femminile della SC Cesano Maderno diretta da Guido Roncolato. È stata la besanese Giulia Costa Staricco a sfiorare il successo nel 49° Trofeo Cooperativa Lavoratori Gessatesi per donne allieve sulla distanza di 79 chilometri. La brianzola ha chiuso seconda dietro la bresciana Anna Bonassi (Liv Mazzano), con l’altra brianzola Maria Acuti (Velo Club Sovico) sesta e Nicoletta Berni (GS Cicli Fiorin) settima. Fuori dalla top ten Vivienne Cassata che tuttavia si aggiudica il titolo provinciale (essendo residente in Milano città) della categoria. Anche nella prova delle esordienti vittoria sfiorata per Elisabetta Ricciardi del GS Cicli Fiorin alle spalle della bresciana Iasmina Quattri (Liv Mazzano). Al sesto posto conclude Giulia Lombardi del Cesano Maderno che si porta a casa la maglia provinciale del “secondo anno“.

Dan.Vig.