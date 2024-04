Ciclismo donne edordienti e allieve. Di Sciuva e Berni, doppietta del Gruppo Fiorin

Doppietta delle ragazze del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso nelle cronometro individuali di Valmadrera. Le giovani guidate da Daniele Fiorin hanno dominato il Trofeo Pietrella per donne esordienti e allieve sulla distanza di 2,8 chilometri. Isabel Di Sciuva ha fatto segnare il miglior tempo (3’51’’) anticipando le compagne di squadra Elisabetta Ricciardi e Anna Caccia. Settima Camilla Isorni, nona Anita D’Alessandro. La prova delle allieve ha visto primeggiare Nicoletta Berni in 3’53’’. La nuova arrivata in casa Fiorin ha preceduto ben tre avversarie del Cesano Maderno, Emma Colombo, Michela e Paola Zucca. A seguire Rebecca Fiscarelli ed Elettra Maroso della Fiorin. Dan.Vig.