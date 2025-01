Ciclismo donne élite. Sara Fiorin debutta in Australia: "Sole e condizione al top»

Oggi in Australia scatta il Santos Tour Down Under per donne élite. Tre tappe in tre giorni. Tra le ragazze in gara anche Sara Fiorin, classe 2003 di Baruccana di Seveso, che esordirà con i colori del team tedesco Ceratizit WNT Pro Cycling. Subito nella mischia la giovanissima Sara, che questa mattina cercherà di fare risultato nella prima tappa a pochi passi dalla spiaggia di Brighton, fino al traguardo di Snapper Point Aldinga Beach. Oltre a Fiorin, sarà la prima uscita stagionale anche per Greta Marturano, classe 1998 di Mariano Comense tesserata per la formazione emirata della UAE Team ADQ. Il Santos Tour Down Under è la prima prova del World Tour femminile e rientra fra le corse più importanti del calendario internazionale UCI. Per Sara Fiorin una opportunità di mostrare già ora il suo valore in un contesto di prim’ordine dove, con la sua nuova squadra, avrà lo spazio necessario per poter emergere nelle volate a ranghi compatti.

"Non nascondo l’emozione per questa nuova avventura in una squadra di World Tour – confessa Sara –. Fisicamente sto bene e sotto il sole australiano in questi giorni ho migliorato la mia condizione fisica. Che dire, speriamo di fare una buona corsa e che tutto vada bene".

Dan.Vig.