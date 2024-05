Ciclismo donne esordienti. Giulia Lombardi ingrana la quinta in volata

Nuova prova di carattere per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno a Gussola in provincia di Cremona. Questa volta è il turno di Giulia Lombardi di brindare al successo. L’atleta di Bareggio si è aggiudicata la Coppa Strade Bianche-Tra Lanche e Fornaci per la categoria donne esordienti che si è snodata sulla distanza di 29,2 chilometri. Giulia Lombardi è stata protagonista dell’azione decisiva che ha coinvolto anche Isabel Di Sciuva, del Gruppo sportivo Cicli Fiorin, e Sveva Bertolucci, toscana del team Capannori. Il terzetto ha preso il largo nelle fasi calde della corsa e una volta in dirittura di arrivo è stata la Lombardi a ingranare la quinta marcia e trionfare nettamente sulle compagne di avventura.

Secondo posto per Isabel Di Sciuva. È arrivato a 1’20’’ il ritardo del gruppo regolato da Nicole Bracco che con la quarta posizione completava la festa per la formazione brianzola diretta da Guido Roncolato e presieduta da Giuseppe Fontana. Per quanto riguarda la prova delle allieve, terza la fortunata Letizia Parini, sesta Maria Acuti del Velo Club Sovico.

Per la cesanese Giulia Lombardi quella di domenica è stata la prima vittoria ufficiale della stagione dopo una serie di ottimi piazzamenti fra cui il secondo posto a Bianconese, i terzi a Bovolone e San Mauro a Pascoli e il quarto a Crema.

Dan.Vig.