Ciclismo donne esordienti. Nicole, successo in solitaria

Se il buon giorno si vede dal mattino, il 2024 di Nicole Bracco si annuncia particolarmente interessante. Dopo aver trionfato a San Mauro a Pascoli, nel Forlivese, la giovanissima portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno ha concesso il bis a Bovolone, in provincia di Verona, nella prima edizione del Trofeo General Store per la categoria donne esordienti.

Bracco ha vinto per distacco dopo aver liquidato le avversarie (117 partenti) nella parte conclusiva del tracciato che prevedeva un distanza complessiva di 23 chilometri. È stata un’azione di forza quella che portato l’atleta di Guido Roncolato al traguardo finale con un vantaggio di 25 secondi su Elisabetta Ricciardi del gruppo sportivo Cicli Fiorin di Seveso, mentre al terzo posto, a completare la giornata trionfale per i colori di Cesano Maderno, si è classificata Giulia Lombardi. Nona piazza, invece, per Isabel Di Sciuva, sempre della formazione di Daniele Fiorin. Insomma, questa Bracco fa sul serio. E naturalmente non intende fermarsi qui. Le rivali sono avvisate.

Dan.Vig.