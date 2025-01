Ciclismo donne. Il mercato BePink: in arrivo tre rinforzi stranieri

BePink Bongioanni sempre più internazionale: entrano in squadra Winkel, Garau Roca e Schweikart. La multinazione femminile brianzola prende sempre più forma in quella che sarà la sua 14esima stagione nella categoria Donne Elite. Con l’arrivo della nuova annata (esordio in Spagna a febbraio), il manager Walter Zini ha completato la campagna acquisti con tre atlete che saranno un valore aggiunto per la formazione monzese diretta da Giuseppe Dioguardi. Dall’Olanda ecco Meike Uiterwijk Winkel, classe 1999 di Echten che lo scorso anno ha conquistato il quinto posto all’Antwerp Port Epic Ladies. Da Palma di Maiorca arriva Marina Garau Roca, classe 2002 che alterna con successo l’attività su strada e in pista.Il 2024 le ha regalato il titolo Europeo nello Scratch e un successo nella Spanisch Cup. Alieen Schweikart è tedesca di Nurtingen e con i suo 29 anni è la più anzianza del terzetto.

Dan.Vig.