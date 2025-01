Ciclismo donne. La squadra di Esordienti e Allieve. Talenti per ogni terreno di gara

Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno ha fatto da cornice al battesimo della società ciclistica Cesano Maderno versione 2025, la squadra femminile (nella foto) che anche quest’anno spazierà nelle categorie Esordienti e Allieve. Sotto la guida tecnica di Guido Roncolato ci saranno le esordienti Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta, Vittoria Vitillo, Camilla Paravagna, Aurora Cerame e Arianna Pietrella. Per quanto riguarda le Allieve, l’équipe è composta da Vivienne Cassata, Emma Colombo, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Nicole Canu e Martina De Vecchi.

Un mix ideale di talenti per competere su ogni terreno di gara e puntare ai traguardi più prestigiosi del calendario nazionale. In campo promozionale, la società cesanese anche quest’anno organizzerà la Cesano Maderno-Ghisallo per le categorie Esordienti e Allieve (28 settembre) inserita nella 61ª Giornata nazionale della bicicletta.

Dan.Vig.