Ciclismo. Due ruote show. Torna il Giglio d’oro. La disfida dei pro

Con le prime gare in Italia si è aperta la stagione ciclistica professionisti in Italia, e con questa ha preso il via anche il 52° Giglio D’oro. Si tratta del prestigioso premio nazionale organizzato da Lorenzo e Saverio Carmagnini col patrocinio del Gruppo toscano giornalisti sportivi, dell’Ussi, della Regione, della Città Metropolitana di Firenze. Viene assegnato al miglior professionista italiano della stagione in base ai risultati conseguiti, con un punteggio che varia a seconda della manifestazione. L’ultimo vincitore il toscano Alberto Bettiol. Ci saranno anche diversi altri premi, per il vincitore del titolo italiano assoluto, per quello del Giro d’Italia, e per la rivelazione dell’annata (Memorial Gastone Nencini).

Riconoscimenti speciali con i premi Gino Bartali, Alfredo Martini e Franco Ballerini, il premio Giglio Rosa per una ciclista che si distingue, quello Cultura dello Sport Franco Calamai a un collega scrittore di ciclismo, il Memorial Tommaso Cavorso e il premio al miglior juniores della stagione. il Giglio d’Oro è nato nel 1974 nel ristorante "Carmagnini del ‘500", accogliente luogo anche oggi della cerimonia di premiazione nel mese di novembre.

Antonio Mannori