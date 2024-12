Ciclismo e podismo. Basile vince il "Corri in Provincia»

È Roberto Basile ad aggiudicarsi il "Corri in Provincia 2024", circuito provinciale di ciclismo e podismo amatoriale targato Uisp e Marathon Bike, supportato come le precedenti edizioni dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Il talentuoso atleta pugliese alla seconda stagione con il Marathon bike, si aggiudica l’ambito trofeo dopo Marco Giacomi che lo vinse nel 2022 e Adriano Nocciolini che si impose anno scorso. La cavalcata di Basile, che alterna l’attività tra ciclismo e podismo, è iniziata con la 6 ore della Maremma di inizio anno con 66 chilometri percorsi nel tracciato sulle mura di 1757 metri. Poi tanti successi di categorie sia nel podismo che nel ciclismo, e la vittoria assoluta ottenuta il 5 marzo scorso a Gavorrano nel trofeo del "Grilli" di ciclismo. Gli altri vincitori di categoria del "Corri in Provincia 2024 sono: Filippo Fontanelli, Michele Nelli, Lucio Margheriti, Mario Calagreti, Daniele Paoli, Stefano Ferruzzi, Fabio Alberi, Massimo Sottili e tra le donne Chiara Turchi.