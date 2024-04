Ciclismo, ecco il programma completo dei Campionati Italiani in Toscana

Firenze, 11 aprile 2024 – Dopo qualche novità e variazione, siamo in grado di fare il punto sul programma dei vari Campionati Italiani 2024 previsti in Toscana, più che mai capitale del ciclismo quest’anno se pensiamo anche alla grande partenza del Tour de France che ci sarà sabato 29 giugno da Firenze. Il 17-18 Giugno a Firenze, presso il Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine, si svolgeranno i Campionati Italiani maschili e femminili su pista, per quanto riguarda la velocità, per la categoria juniores. - Il 19-20 Giugno a Grosseto previsti i Campionati Italiani a Cronometro di tutte le categorie maschili e femminili, dagli Allievi a Professionisti. - Sabato 22 Giugno con partenza da Firenze ed arrivo a Scarperia il Campionato Italiano donne élite. - Domenica 23 Giugno con partenza da Firenze e percorso che interesserà il Mugello, le zone di Calenzano e Sesto Fiorentino, è in programma con arrivo a Sesto Fiorentino la gara “Per Sempre Alfredo” in onore di Alfredo Martini a dieci anni dalla sua morte. La manifestazione sarà valevole per l’assegnazione del titolo italiano assoluto professionisti. - Sabato 6 Luglio a Lucca si svolgeranno i Campionati Italiani femminili di ciclismo su strada, per le categorie esordienti primo anno e secondo anno e per le allieve. - Domenica 7 Luglio a Marginone di Altopascio (Lu) lo svolgimento dei Campionati italiani maschili di ciclismo su strada, categorie esordienti primo anno, esordienti secondo anno e allievi. - Domenica 22 Settembre presso il ciclodromo “Alfredo Martini ad Albinatico di Ponte Buggianese, il Campionato Italiano di Pump Truck di tutte le categorie maschili e femminili. - Infine domenica 6 Ottobre a Campo nell’Elba si svolgerà il Campionato Italiano MTB Enduro di tutte le categorie maschili e femminili. Antonio Mannori