Ciclismo, ecco la nuova maglia della MG Kvis per il 2024

Massa, 30 dicembre 2023 – E’ stata svelata la nuova maglia del Leggi l'articolo ➡️ per il prossio anno. Vestirà Velo Plus, il brand lecchese di Bevera Superiore di cui è direttore generale l’ex professionista Maurizio Spreafico, affiancato dai figli Matteo, Alice ed Erika, che si unirà alla formazione diretta da Maurizio Frizzo e Filippo Fuochi dal 1° gennaio, portando la sua speciale linea di abbigliamento ai corridori della squadra Continental. I capi saranno realizzati dalla linea For Top di Gamma, con tessuti ricercati, super aderenti come se fosse una seconda pelle appositamente progettati da Velo Plus.

“Velo Plus è orgogliosa di vestire la MG.Kvis Colors for Peace in questa avventura - spiega Maurizio Spreafico -. Vogliamo dare continuità e consolidare il nostro brand in campo professionistico e dilettantistico, oltre che individuare nelle squadre Continental il team ideale per sviluppare al meglio i nostri capi. Proprio con questa partnership partirà un nuovo ambizioso progetto di altissimo livello mirato a migliorare l’abbigliamento tecnico e da riposo e che inizieremo a sviluppare nei prossimi mesi. Insomma sono sicuro che gli atleti della MG.Kvis Colors for Peace si troveranno benissimo con i nostri capi”.

LA SQUADRA 2024: Davide Bauce, Francesco Carollo, Mattia Di Felice, Lapo Gavilli, Ben Granger (Gbr),Matthew Kingston (Gbr), Simone Roganti, Antony Silenzi, Ciro Alvarez Perez (Uru), Simone Carrò, Andrea Cantoni, Fabiano Faieta, Matteo Spreafico. Direttori sportivi Maurizio Frizzo e Filippo Fuochi; team manager Angelo Baldini.