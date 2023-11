Ciclismo élite - under 23. Nessuno come Parravano . Il Trofeo Cappello d’oro ha il suo nuovo vincitore

È il laziale Francesco Parravano ad aggiudicarsi il 32° Trofeo Cappello d’Oro per élite – under 23. Il 22enne scalatore frusinate di Sora si calca il prestigioso copricapo 30 anni dopo il successo del corregionale Filippo Simeoni. L’edizione 2023 del circuito cadetto ha la stessa gestione dell’anno di fondazione: il regista è sempre Demetrio Iommi. Parravano vede premiata la continuità, particolarmente applaudito sul muro e sul pavé del Trofeo Santissima Addolorata di Montecosaro: chiusura autorevole in piazza Trieste. D’oro anche nel Gran Premio Lari. D’argento nel GP Città di Montegranaro e nel Giro dell’Alto Abruzzo. Onorata la maglia dell’abruzzese Aran – Cucine Vejus dell’instancabile team manager Umberto Di Giuseppe.

Sono quattro gli atleti sul podio del 32° Trofeo Cappello d’Oro – Memorial Paolo Piazzini – Memorial Franco Bellucci. Il secondo posto è di Filippo D’Aiuto. Bronzo a pari merito per Nicolò Garibbo e Manuel Oioli. Il Gran Premio Mille Cappellini arricchisce il palmares del lombardo Team Colpack Ballan Csb, seguito dalla veneta Zalf Euromobil Désirée Fior e dalla Biesse – Carrera.

Classifica Cappello d’Oro 2023: 1.Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus) p.51; 2.Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi - F.lli Curia) p.35; 3.Nicolò Garibbo (Gragnano Sporting Club - La Seggiola) p.m. Manuel Oioli (Q36.5 Continental Cycling Team) p.34; 5.Nicolò Pettiti (Sias Rime) p.33; 6.Giosuè Epis (Zalf Euromobil Désirée Fior) p.31; 7.Luca Cavallo (Overall Tre Colli Cycling Team) p.29; 8.Davide De Pretto (Zalf Euromobil Désirée Fior) p.m. Kyrylo Tsarenko (Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo) p.28; 10.Martin Nessler (Team Technipes #InEmiliaRomagna) p.m. Francesco Della Lunga (Colpack Ballan CSB), Simone Carrò (Aries Cycling) p.27; 13.Villa; 14.Kajamini; 15.Galimberti p.m. Granger, Colnaghi; 18. Buratti; 19.Cantoni; 20.Pesenti.

Umberto Martinelli