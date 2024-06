Ciclismo esordienti. GP Guardian Angels. Riccardo Dalola centra il secondo posto

Due podi per i giovani brianzoli è il bilancio della 23esima edizione del Gran Premio Guardian Angels per la categoria esordienti che si è svolto a Besnate in provincia di Varese. Il più clamoroso riguarda Riccardo Dalola (nella foto), campione Brianteo in carica, che nella prova del secondo anno ha sfiorato il successo ottenendo la seconda posizione alle spalle del genovese Elia Caorsi (Team Piùsport Levante) vincitore in solitaria sul gruppo. Oltre a Dalola da segnalare il terzo posto di Simone Marconi dell’Unione Ciclistica Pessano. Per quanto concerne la gara del primo anno Andrea Pierobon, portacolori del Gruppo sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, ha conseguito una preziosa terza posizione nella volata finale a ranghi compatti in cui ha primeggiato il campione lombardo Luca Ferro, della Bustese Olonia, su Emanuele Patruno della Orinese.

Dan.Vig.