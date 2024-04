Ciclismo. Esulta Zanoncello

Enrico Zanoncello vince la prima tappa del Giro d’Abruzzo Crédit Agricole, la Vasto-Pescara di 160 km. Il veneto conquista la leadership della classifica generale, domani indosserà la maglia azzurra.

Quarta vittoria stagionale per la VF Group Bardiani-CSF Faizanè, primo successo stagionale per Enrico Zanoncello, che in Europa non aveva ancora fatto centro.

Ovviamente soddisfatto Zanoncello: "Sono felice per aver regalato al mio ds Alessandro Donati - dice il corridore della Bardiani - una vittoria in casa, la mia prima vittoria da pro è stata proprio con lui. È stata una tappa mossa e impegnativa con un arrivo molto veloce, abbiamo risparmiato le energie per giocarcela nel finale. Sono uscito all’ultimo vincendo per pochi millimetri. Venivo da un anno dove ho sempre vinto fuori dall’Europa e questa vittoria significa molto per me. Spero di conservare la maglia azzurra, prima di correre per aiutare il nostro capitano Domenico Pozzovivo che vuole fare bene in classifica generale".

Oggi seconda tappa, Alanno-Magliano de’ Marsi, di 161 chilometri.