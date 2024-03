Ciclismo. Ferrari-Bronakowski, è doppietta

L’ultimo weekend ciclistico ha riservato alla GB Junior-Pool Cantù una bellissima doppietta nelle gare giovanili. Il figlio d’arte Ruben Ferrari si è aggiudicato la Varese-Angera per la categoria juniores, mentre il polacco Adam Bronakowski ha trionfato tra gli juniores nel Memorial Vangi di Calenzano in provincia di Firenze. Una doppietta che ha fatto piacere a tutto lo staff del team brianzolo che con Ferrari ha festeggiato la prima uscita stagionale degli allievi tra l’altro, completata, dalla terza posizione di Luca Frontini, la sesta di Marco Zoco e la nona di Domenico Veropalumbo. Quanto a Bronakowski ha fatto sua una corsa di prestigioso vincendo allo sprint la volata su due compagni di fuga. Il quarto posto di Cristian Sanfilippo ha chiuso la gloriosa giornata per il club di Ecclesio Terrano e Antonio Meroni.

Dan.Vig.