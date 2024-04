Ciclismo, fiorentini alla ribalta. A segno Nencini e Scappini, bronzo per Meccia

Firenze,11 aprile 2024 - Fiorentini alla ribalta nel ciclismo con atleti e società. A Reda in Emilia Romagna primo acuto stagionale per il dilettante Tommaso Nencini, l’atleta di Legri di Calenzano che in questa stagione corre per la formazione veneta della Zalf Euromobil Fior. Nencini aveva già dimostrato nel primo mese di attività di essere in buona condizione e sul traguardo della località romagnola è stato il brillante corridore fiorentino a concedere al team veneto il primo successo stagionale. Altro risultato fuori regione quello conseguito da Leonardo Meccia, juniores del Team Vangi Il Pirata Sama di Calenzano nel Trofeo Falcone a Terracina nel Lazio. Un piazzamento che conferma il felicissimo avvio di stagione di Meccia, che ricordiamo ha già vinto due gare tra cui una prova internazionale in Francia. Bis stagionale invece per l’esordiente 2° anno Laerte Scappini nella prima prova dello speciale Memorial Tommaso Cavorso. La gara in Valdisieve si è conclusa con il gruppo compatto e il quattordicenne dell’Empolese ha dimostrato le sue doti di velocista conquistando il secondo successo dopo quello colto a Ponte a Egola nel giorno di Pasqua. Tra i vari piazzamenti segnaliamo quello degli allievi Giulio Senesi (Fosco Bessi) e Marco Parigi (Club Appenninico) a Pontassieve.