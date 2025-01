Ciclismo. Gariboldi a Monselice. Tricolori master Uisp a Castellarano

La vice campionessa italiana delle donne elite Rebecca Gariboldi (foto) a Monselice ed i tricolori master Uisp a Castellarano gli appuntamenti odierni della stagione del ciclocross che si concluderà il mondiale che si svolgerà a Lievin (Francia) il 2 febbraio.

"Dopo il sogno tricolore svanito per una scivolata a 500 metri dall’arrivo quando ormai era alla portata di Rebecca – ci ha detto la diesse dell’Ale Cycling Team Modena Milena Cavani –, speriamo di prenderci una rivincita simbolica nella prova del Trofeo Triveneto a Monselice e poi nel prossimo weekend saremo al via della due prove di Coppa del mondo a Maabmechelen e Hogherride anche con Eva Lechner che chiuderà la sua carriera agonistica con la nostra casacca, mentre Rebecca è in attesa della convocazione in azzurro per il mondiale a Lievin".

Dopo la maglia tricolore master della Federciclismo conquista da Giulia Ballestri al Parco dei Popoli a Castellarano (Reggio) verranno assegnate quelle dei tesserati Uisp che concluderanno la loro stagione dopo l’intensa attività delle otto prove del Trofeo Modenese. La gara tricolore è organizzata dal Team Iaccobike Sassuolo. La fioranese Erika Gianni cercherà di bissare il successo dello scorso anno.

Andrea Giusti