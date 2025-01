Ciclismo. Giovani, stop alle gare. Manca il calendario

Il calendario del ciclismo giovanile in lucchesia è, al momento, bloccato. Non ci sono date né corse, se non il trofeo "Città di Lucca", una classica di settembre. Il motivo è burocratico, come spiega il presidente del comitato lucchese della Federazione, Pierluigi Castellani.

"Il 18 gennaio – dice – ci saranno le elezioni a livello nazionale e, fino ad allora, è tutto in stand-by, anche se stiamo provando a buttare giù qualcosa. Ciò accade quando gli organismi più elevati nella scala gerarchica rinnovano i loro componenti. C’è da poco il nuovo presidente regionale, l’avvocato Luca Menichetti, fiorentino, ex giudice di gara che si dimise nel 2021".

"Per il ciclsmo giovanile è anche un problema di... vocazioni – prosegue Castellani – , perché, ad esempio, se non ci sarà un numero sufficiente di tesserati, in alcune categorie non ci sarà più la distinzione fra primo e secondo anno, ma sarà concentrato tutto in un gruppo unico".

E per il settore mountain bike? "Qui possiamo contare – chiosa il presidente lucchese – sulle straordinarie location e capacità organizzative del complesso del “Ciocco” che, sicuramente, allestirà, tra l’estate e settembre, varie competizioni nazionali, tra Coppa Italia e gare valevoli per il tricolore".

Massimo Stefanini