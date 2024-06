Ciclismo Giovanissimi. La Salus Seregno monopolizza il podio nella categoria G3

Con il primo posto nella speciale classifica per società la Salus Seregno celebra il trionfo nell’ottava edizione del Memorial Ghisotti Saulle per la categoria Giovanissimi che si è svolto ad Agrate Brianza a cura del Pedale Agratese. I ragazzi diretti da Samuel Testa, con la collaborazione di Roberto Arienti e Fabiola Cremonesi, hanno recitato al meglio il ruolo dei protagonisti soprattutto nella categoria G3. I giovani della Salus hanno dominato grazie alla vittoria di Mattia Testa, al secondo posto di Davide Maria Secchi e alla terza posizione di Cristian Romano. Un en plein che ha permesso alla formazione di Marco Moretto di cogliere il primato a squadre. Nelle altre batterie, successi di Rayan Di Paolo, Maria Vittoria Secchi (Salus Seregno), Mattia Dal Soglio, Ellis Asquino (VC Sovico), Michele Manco per i colori locali, Aurora Maya Collantes (Cicli Fiorin), Mattia Gervasoni, Margherita Mariani (Cicli Fiorin), Marco Cariato e Asia Mattia (Cicli Fiorin).

Dan.Vig.