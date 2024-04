Ciclismo, Giro d’Abruzzo. Pozzovivo è sesto nella seconda tappa

Domenico Pozzovivo (foto) conquista la sesta posizione nella seconda tappa del Giro d’Abruzzo. Il lucano ha tenuto la ruota dei migliori giocandosi un posto sul podio nella volata ristretta. Il vincitore di giornata è Jan Christen che ha attaccato a pochi km dal traguardo conquistando il successo in solitaria.

Pozzovivo, grazie al risultato odierno, si porta in ottava posizione nella generale, a 26’’ da Jan Christen della UAE Team Emirates.

Protagonista ieri anche il bresciano Alessandro Tonelli, che dopo essere stato per tutta la gara in avanscoperta, ha attaccato in solitaria a 25km dal termine.

Per quanto riguarda la classifica a punti, Enrico Zanoncello, vincitore della prima tappa, ricopre la terza posizione.

Oggi terza tappa Pratola Peligna–Prati di Tivo di 163 chilometri, domani Montorio al Vomano–L’Aquila (173 km): sarà quest’ultima la tappa che probabilmente deciderà il Giro. E’ infatti caratterizzata da continui saliscendi e le salite da affrontare, anche se non Gran Premi della Montagna, sono addirittura dodici.