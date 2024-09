Ciclismo, al via in Valdera la due giorni con il Giro della Toscana

Pontedera,10 settembre 2024 - Si apre domani la due giorni in Valdera professionisti. Primo impegno per l’U.C. Pecciolese con la collaborazione della Juventus Lari, per questo IX° Giro della Toscana prova della challenge dedicata al grande Alfredo Martini. Partenza ed arrivo a Pontedera, e queste le parole del sindaco Matteo Franconi.

"Grazie ai volontari, agli addetti alla sicurezza, c'è sempre maggiore bisogno di attenzione. Due giorni importanti, con la Valdera al centro dello sport, ma anche un'opportunità per la promozione turistica. Le manifestazioni di grande portata hanno un ritorno sul territorio: eventi come questi ci garantiscono un Settembre ancora all'insegna del turismo”. Anche questa volta i vari sponsor hanno risposto all’invito degli organizzatori ad iniziare da Belvedere S.p.A. e dalla Ecofor Service con l’AD Rossano Signorini amante del ciclismo da sempre.

PRINCIPALI ISCRITTI: Otto i teams World Tour: Uae Emirates, Astana Qazaqstan, Cofidis, EF Education – Easypost, Movistar, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Jayco Al Ula, Arkea-B&B Hotel. Nove le squadre Professional: Bingoal, Burgos-BH, Caja Rural-Seguros, Corratec-Fantini, Kern Pharma, Polti-Kometa, TotalEnergies, Tudor, VF Group-Bardiani Csf, e sei quelle Continental. Tra i principali iscritti il toscano Ulissi, terzo domenica a Larciano, l’olimpionico su pista il francese Thomas, Albanese, Covi, Formolo, Morgado, Geschke, Lutsenko, Scaroni, Pellizzari, Bax, Ballerini, Carr, Barta, Buchmann, De Pretto, De Tier.

IL PERCORSO: La lunghezza di km 183 con i preliminari di partenza e presentazione delle squadre dalle 9,30 in piazza Martiri della Libertà, dove alle 11,20 inizierà il trasferimento per il via ufficiale da Viale America dieci minuti più tardi. Si andrà sulle colline larigiane, a Collemontanino e Casciana Terme e verrà affrontato due volte il Muro di Greta a Peccioli prima di tornare a Pontedera (Km 72,550, ore 13,10), per iniziare il primo dei due giri di km 55,450 con la salita di Monte Serra dal versante di Calci. Altro passaggio da Pontedera attorno alle 14,30, quindi l’arrivo previsto su via A. De Gasperi poco prima delle ore 16. La gara sarà trasmessa domani pomeriggio in differita su Rai Sport Canale 58 per la durata di 50 minuti, a partire dalle ore 18.