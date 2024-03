Ciclismo, Giuliano vince il Memorial Tonelli-Cibei a Castelnuovo Magra

Castelnuovo Magra, 17 marzo 2024 - Il tradizionale “Circuito della Madonnina” per juniores valevole per i Memorial Giorgio Tonelli e Antonio Cibei, due noti e apprezzati personaggi del ciclismo spezzino nei ruoli di speaker e direttore sportivo, ha visto il successo del piemontese Riccardo Giuliano che ha messo in fila il ristretto gruppo di testa presentatosi per la volata finale. Quest’anno la gara allestita dall’U.C. Casano ha presentato una novità tecnica di rilievo, con l’arrivo in Piazza Matteotti a Castelnuovo Magra al termine di un’impegnativa salita dopo i 27 giri pianeggianti di 2 km e 800 metri percorsi con ritrovo presso il Centro Sociale Molicciara. Tredici le squadre iscritte e 80 i partenti che hanno percorso a una media di quasi 41 orari il circuito pianeggiante prima di affrontare l’asperità finale. I vari tentativi di fuga non hanno avuto successo e un folto gruppo si è presentato all’inizio della salita. Qui c’è stata una discreta selezione con diversi atleti che hanno perso contatto (33 i ritirati) e con il brillante rush finale di Giuliano che ha preceduto nell’ordine Rolando, Buongiorno e l’atteso Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini di Pistoia, che in questo avvio di stagione continua ad ottenere piazzamenti avendo colto tre secondi posti nelle gare alle quali ha preso parte. DOMENICA 24 marzo tornano a Calenzano gli juniores nel Memorial Clara e Faliero Vangi, mentre scatta la stagione di esordienti e allievi a Monte San Quirico alle porte di Lucca nella classica Coppa Cei. ORDINE DI ARRIVO: 1)Riccardo Giuliano (Uc Piasco) km 79,500, in 1h57’18”, media km 40,665; 2) Joann Rolando (Team Franco Ballerini); 3)Simone Buongiorno (Energy Team); 4)Mattia Gagliardoni Proietti (Team Franco Ballerini) a 4”; 5)Gabriele Peluso (Uc Piasco); 6)Nicolas Almonte (Energy Team); 7)Matteo Gabelloni (Casano); 8)Riccardo Martelli (Team Franco Ballerini); 9)Ruggero Lombardi (Uc Pistoiese); 10)Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini).