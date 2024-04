Ciclismo Gp Liberazione. Boom di Juniores iscritti

Scalda i motori il 48° Gran Premio Liberazione Città di Massa. La corsa nazionale per Juniores allestita dal Gruppo Sportivo Turano, che rappresenta uno dei must ciclistici della nostra provincia, verrà presentata ufficialmente sabato 20 aprile a Villa Cuturi (ore 18,30). L’organizzazione, presieduta da Simone Cantarelli, ha già fatto il pieno di presenze. Gli iscritti sono 200 ovvero il massimo consentito. Le squadre al via saranno 36 tra cui le migliori italiane che annovereranno tra le proprie fila i componenti della Nazionale Juniores. Non a caso tra gli spettatori interessati ci sarà anche il commissario tecnico Edoardo Savoldi. Non mancheranno neppure alcune squadre straniere. Oltre al team ceco Veleka hanno aderito i francesi del Velo Club Rochevillois e gli spagnoli del PC Brix Ebre.

E’ stato confermato il percorso classico, di circa 130 km complessivi, con ritrovo e partenza ufficiosa dalla centralissima piazza Aranci, il cuore di Massa, e trasferimento sul viale della Stazione dove ci sarà lo start ufficiale davanti alla Pasticceria Tonlorenzi. La competizione si snoderà attraverso quattro comuni (Massa, Montignoso, Pietrasanta e Carrara) prevedendo giri in piano e due ascese sulla Fortezza Aghinolfi prima di ridiscendere verso il mare e tornare a Turano. Un ultimo giro in linea farà da preludio alla difficile salita dell’Evam con prosecuzione verso San Carlo. Il rientro a Massa porterà, poi, la carovana verso Carrara per affrontare l’asperità della Foce. Non sarà l’ultima pendenza della gara visto che poi col ritorno a Massa i partecipanti dovranno entrare nel centro città per scollinare sulla Rocca percorrendo via Bargello e involandosi verso il traguardo di Turano. L’evento sarà seguito da televisioni nazionali, regionali e locali con tanto di diretta streaming.