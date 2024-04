Ciclismo: il Gran Premio Città di Pontedera ha fatto il pieno

Pontedera,3 aprile 2014 - Ha fatto il pieno di adesioni l’ottavo Gran Premio Città di Pontedera, la classica nazionale dilettanti élite e under 23 organizzata dalla Juventus Lari del presidente Antonio Giuntini, in programma sabato 13 aprile.

Sono infatti 207 gli iscritti (da regolamento possono prendere il via un massimo di 200 corridori) con 34 società delle quali 10 Continental (team che possono gareggiare anche con i professionisti in diverse gare) con tre formazioni straniere, gli inglesi della Zappi Racing, gli svizzeri del V.C. Mendrisio, i messicani della A.R. Monex. La gara di Pontedera patrocinata dal Comune conferma il tracciato dell’ultima edizione, quella del 2023 firmata da Matteo Baseggio della Trevigiani Energia Pura Marchiol su Cordioli e Zordan, e in pratica aprirà la settimana del Raduno mondiale della Vespa.

I chilometri in programma sono 166 con ritrovo presso il Centro Sportivo Bellaria (qui tutte le varie operazioni premiazione compresa) e partenza da via Alcide De Gasperi dove al termine di un lungo ed ampio rettilineo è previsto l’arrivo. I corridori dovranno percorrere un ampio giro di 50 km che toccherà anche le colline larigiane e percorrere per la prima volta la salita di Montacchita. Tornati su via De Gasperi inizieranno i 4 giri di un circuito di 29 km transitando da Il Romito, S.Andrea, Forcoli, la salita di Montacchita, La Rotta (via Montevisi, via delle Colline, Viale Europa, per tornare a Pontedera. A guidare la macchina organizzativa del G.P. Città di Pontedera, nel ruolo di direttore, Mauro Sardelli.

Antonio Mannori