Ciclismo, il G.S. Itala 1907 prosegue la sua crescita: 29 atleti nel 2025

Firenze, 4 aprile 2025 - Il G.S. Itala 1907 di San Bartolo a Cintoia continua ad essere uno splendido punto di riferimento del ciclismo giovanile nazionale, merito dei suoi dirigenti, quelli del passato che hanno guidato la società ormai al suo 118° anno di attività, e il pensiero va a Franco Faggi e Giuliano Cenni (attuale presidente onorario), a quello attuale Fabio Bonechi. Attraverso un’opera di promozione capillare ed encomiabile l’Itala 1907 presenta in questo 2025 ben 29 atleti con una crescita evidente nel settore giovanissimi , ed un rafforzamento a livello juniores per dare possibilità di ulteriore crescita a questi giovani di 17 e 18 anni. Lo hanno sottolineato in occasione della presentazione all’Auditorium della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Firenze, non solo il presidente Bonechi e la vice Adriana Masetti, ma anche i dirigenti del ciclismo, dal vice presidente nazionale della FCI Saverio Metti, a quelli regionali Michele, Fogli, Masiani, Dolfi, al presidente del Quartiere 4 di Firenze Mirko Dormentoni. La società si è dotata di una nuova ammiraglia e nel corso della stagione la società fiorentina cercherà di potenziare la scuola di mountain bike con nuovi percorsi da sviluppare presso il Ciclodromo Graziella Cenni di San Bartolo a Cintoia.

JUNIORES: Giacomo Poli, Christian Argelà, Tuan Azzini, Filippo Orlando, Gabriele Dodducci, Leonardo Cappelli, Cristiano Macca, Lorenzo Ciabatti, Mirco Vermigli, più l’under 23 Matteo Benassi. Ds Luca Becagli, Gabriele Tilli. Istruttore MTB Matteo Benassi.

ALLIEVI: Francesco Dodducci.

ESORDIENTI: Miky Spada Scarpelli, Romeo Pratellesi, Giulio Cassiano, Nicola Marino. Ds Giovanni Dodducci.

GIOVANISSIMI: Ivo Brejdak, Isabel Spinelli, Mattia Cianchi, Mattia Redolini, Anna Orlandi, Sophia Ditu, Viola Blandini, Dario Barsotti, Gabriele e Alessandro Pezzullo, Leonardo Giorgetti, Paolo Signorini, Diego Simoncini, Sebastiano Cantelli. Ds Francesco Salvati, Leonardo Cappelli.