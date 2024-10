Ciclismo: Vittoria Guazzini e Fabio Del Medico le due stelle

Firenze,1 ottobre 2024 - Due belle speranze del ciclismo italiano, 23 anni per Vittoria Guazzini di Poggio a Caiano che corre nella squadra francese FDJ Suez Futuroscope, mentre appena maggiorenne Fabio Del Medico, versiliese di Crociale di Pietrasanta che indossa i colori del team fiorentino V.C. Scuola Ciclismo Empoli. Sono le due stelle del ciclismo toscano, dopo essere stati grandi protagonisti nelle ultime settimane.

Vittoria Guazzini a Parigi in coppia con Chiara Consonni, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi nella prova del Madison su pista e giovedì scorso in Belgio il Titolo Europeo nella staffetta mista a cronometro con i compagni e le compagne di squadra della nazionale. In carriera Vittoria che corre dall’età di 7 anni, le prime pedalate con il Velo Club Seano One, vanta una collana di successi impressionante con ori mondiali, europei e italiani in pista ed a cronometro, dove è campionessa italiana in carica della specialità, grazie alla vittoria nel giugno scorso a Grosseto.

Fabio Del Medico invece dopo i due titoli italiani conquistati nel 2023 su pista nella velocità e nel keirin, si è riconfermato quest’anno campione italiano della velocità sulla pista del velodromo Enzo Sacchi a Firenze, per poi volare in Cina e conquistare nel keirin la prestigiosa maglia iridata di Campione del Mondo grazie a un finale di gara eccezionale. Sia Vittoria che Fabio, che hanno dato lustro al ciclismo italiano e toscano in campo mondiale, hanno grandi qualità e margini di ulteriore miglioramento. Nel 2025 la Guazzini vuol disputare un paio di grandi classiche tipo il Giro delle Fiandre, mentre Del Medico sarà nella categoria Under 23 e le difficoltà per lui saranno maggiori.

Antonio Mannori